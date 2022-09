Conte: con questo Pd non possiamo lavorare

ROMA - "Noi abbiamo un programma e vi garantisco che per cinque anni avrete una forza politica che farà di tutto per realizzarlo". Così il leader di M5s Giuseppe Conte a Quarta repubblica su Rete4. "Con questo Pd non possiamo lavorare dopo gli errori fatti, le accuse che ci hanno rivolto e che ci hanno rivolto le spalle per abbracciare Di Maio, Tabacci, Calenda, Renzi, Carfagna, Gelmini e l'elenco è lunghissimo pur di buttarci via dal sistema". "Noi andiamo orgogliosamente da soli e d'ora in poi saremo ancora più intransigenti di prima nel realizzare il nostro programma. Chi vota noi, non vota Meloni ma vota questo programma".