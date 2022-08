Le previsioni del traffico per il weekend: giornate da bollino rosso e nero

VENERDÌ 5 AGOSTO: BOLLINO ROSSO— Il weekend inizia all'insegna del traffico intenso, con un bollino rosso già nella mattinata. Il colore rosso sarà dominante anche nel pomeriggio. Le situazioni segnalate come critiche riguardano il traforo del Gran San Bernardo (in entrambe le direzioni), la A4 nei nodi di Padova e Trieste, e il traffico in uscita dalle grandi città. In questa giornata il traffico ai mezzi pesanti (massa superiore alle 7,5 tonnellate) sarà vietato dalle 16 alle 22.



SABATO 6 AGOSTO: BOLLINO NERO — Sabato 6 è caratterizzato da bollino nero, colore che indica livelli critici di traffico. Nel pomeriggio la situazione migliora ma non di molto sulla rete autostradale, quando la cromia scelta dalla Polizia stradale è rossa. In questa giornata è in vigore il blocco alla circolazione dei mezzi pesanti (superiori a 7,5 tonnellate) dalle 8 alle 16. Sarà una giornata campale su tutta la rete a pedaggio, con decine di situazioni critiche, dalla A22 del Brennero in entrambe le direzioni, alla A10 Genova-Ventimiglia (soprattutto in provincia di Savona), passando per la A7-A12 nel nodo di Genova e in direzione Toscana, alla A4-Venezia-Trieste in direzione del capoluogo giuliano, oltre alle direttrici della vacanze, vale a dire A1 (Chiusi-Orte) e A14 (da Bologna alla riviera, con situazioni potenzialmente critiche almeno fino a Taranto, oltre alla A16 Napoli-Canosa.



DOMENICA 7 AGOSTO: BOLLINO ROSSO — Non cambia la musica per domenica 7, giornata ancora caratterizzata dal bollino rosso. Attenzione soprattutto al ritorno dei vacanzieri del fine settimana, con un prevedibile traffico intenso in direzione delle grandi città. Prevista una viabilità difficile sulla A15 in direzione Parma, sulla A4/A5 Torino-Aosta e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Domenica resta in vigore il blocco alla circolazione dei mezzi pesanti (superiori a 7,5 tonnellate) dalle 7 alle 22.

ROMA - Saranno giornate difficili per chi si metterà in viaggio verso le località turistiche. Autostrade prevede code e rallentamenti già da stamattina, ma la situazione sarà ancora più critica domani.