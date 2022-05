Terremoto in Molise: gente in strada nella provincia di Campobasso

ROMA - Due scosse sono state registrate nella notte in provincia di Campobasso. La prima scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata alle ore 01:49 con epicentro a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La profondità stimata è stata di circa 22.2 Km. Al momento non si registrano danni a persone o cose.