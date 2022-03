Di chi è e come è fatto il super yacht bloccato a Trieste

Il 'Sailing Yacht A' è considerato la barca a vela più grande del mondo. Grande oltre 140 metri per 25 di larghezza, ha un valore che supera i 500 milioni di euro. E' stato sequestrato dalla Guardia di finanza perché di proprietà di Andrey Igorevich Melnichenko, magnate russo colpito dalle sanzioni imposte dall'Ue per la guerra in Ucraina.Il mega yacht, varato nel 2015, è ufficialmente registrato presso una società delle Bermuda ma la sua proprietà è riconducibile indirettamente al magnate russo colpito dalle sanzioni europee.L'imbarcazione si trova in manutenzione nel porto di Trieste, e più precisamente all’Arsenale San Marco di Fincantieri. Costruita nei cantieri di Nobiskrug, in Germania, il panfilo ha un albero maestro di 90 metri e la parte emersa alta come un palazzo di 8 piani. Il Sy A è stato "congelato" nel porto di Trieste dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con la collaborazione del Nucleo Pef e del Roan del capoluogo friulano.