CAGLIARI - Il piccolo stava attraversando la strada con la madre quando entrambi sono stati investiti da una moto fuggita via rapidamente. Il bambino era sul passeggino spinto dalla madre, all'altezza delle strisce pedonali di fronte al parco di Monte Claro, quando sono stati travolti. Nell'impatto lo scooter ha colpito in pieno proprio il passeggino.Il conducente si è costituito poco dopo. Inutili i soccorsi per il piccolo.