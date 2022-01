MSC e Lufthansa pensano di acquistare la maggioranza di Ita

ROMA - "Manifestazione d'interesse". Il gruppo MSC ha resto noto di voler intavolare una discussione per rilevare dallo Stato italiano la maggior parte delle quote della compagnia aerea. MSC lo farebbe in sinergia con la compagnia tedesca.Sia il Gruppo MSC che Lufthansa hanno espresso il desiderio che il Governo Italiano mantenga una quota di minoranza all'interno della Società. Inoltre MSC e Lufthansa hanno richiesto 90 giorni di esclusiva per lavorare su questa Manifestazione di Interesse."ITA Airways - si apprende in una nota - è soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive migliori alla società stia cominciando ad avere i risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner di calibro internazionale sia sul trasporto passeggeri che sul cargo". Il Cda esaminerà in una prossima riunione i dettagli della Manifestazione d'Interesse stessa.