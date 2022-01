McCarthy non parlerà di Capitol Hill

(ANSA /EPA)





In una lettera, il comitato comunica per mano del suo presidente Bennie Thompson di voler conoscere i contenuti della telefonata tra il deputato repubblicano ed il tycoon, in cui lo implorava di intervenire per fermare le violenze dei manifestanti, oltre a quelle avvenute nelle successive settimane in cui l'ex presidente repubblicano rischiava l'impeachment con l'applicazione del 25° emendamento.

Il repubblicano McCarthy, che durante l'attacco a Capitol Hill era in stretto contatto con il Presidente Trump, non collaborerà con la commissione 'House' che indaga sui fatti del 6 gennaio 2021.