TOKYO - L'atleta mesagnese Vito Dell'Aquila ha vinto la medaglia d'oro nel taekwondo 58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12 con una rimonta concretizzatasi negli ultimi secondi di gara. E' la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi giapponesi.Dell'Aquila si era qualificato alla finale per l'oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman.Luigi Samele è medaglia d'argento nella prova di sciabola maschile di Tokyo 2020. Il foggiano è stato sconfitto nella finale olimpica dall'ungherese l'ungherese Aron Szilagyi per 15-7.Samele aveva sconfitto nella semifinale il coreano Kim per 15-12.