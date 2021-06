Msc Crociere avvia la costruzione di Msc Euribia

SAINT NAZAIRE (FRANCIA) – Oggi presso i Chantiers de l'Atlantique di Saint Nazaire, in Francia, è iniziata la costruzione di MSC Euribia, 22esima nave della flotta MSC Crociere che entrerà in servizio a giugno del 2023. La nuova nave – il cui nome è stato svelato oggi proprio durante la tradizionale cerimonia del taglio della lamiera – sarà l’unità di MSC Crociere più avanzata dal punto di vista ambientale, nonché la seconda della flotta ad essere alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), il carburante fossile più pulito al mondo.La cerimonia di oggi, che ha coinvolto sia l’armatore che il cantiere, come vuole la tradizione marittima, ha visto l’Executive Chairman di MSC Cruises, Pierfrancesco Vago, insieme al direttore generale di Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing, dare avvio al taglio della lamiera della nuova nave, facendo compiere a MSC Crociere un ulteriore passo nel suo viaggio verso le operazioni a impatto zero.“Proprio come l'antica Dea greca che imbrigliava i venti, il tempo e le costellazioni per dominare i mari, MSC Euribia padroneggerà l'impiego di tecnologie sostenibili per proteggere e preservare il nostro prezioso ecosistema marino. Questa nave segna una nuova pietra miliare nel nostro viaggio verso le operazioni a impatto zero e testimonia il nostro impegno a promuovere e sviluppare tecnologie ambientali sempre più avanzate” ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises. “La nostra famiglia ha una tradizione marinara di oltre 300 anni e per questa ragione cerchiamo sempre di proteggere l'ambiente per salvaguardare il nostro stile di vita e proteggere il pianeta per le generazioni future. Insieme alla nostra prima nave alimentata a GNL già in costruzione, MSC Euribia ridurrà ulteriormente le emissioni utilizzando la più recente tecnologia disponibile. Sarà una delle navi più performanti al mondo dal punto di vista ambientale”.Il GNL è di gran lunga il combustibile marino più pulito attualmente disponibile su larga scala ed è in grado di eliminare quasi completamente le emissioni inquinanti locali come gli ossidi di zolfo (99%), gli ossidi di azoto (85%) e le particelle.In termini di emissioni a impatto globale, il GNL gioca un ruolo chiave nella mitigazione del cambiamento climatico e i propulsori di MSC Euribia hanno il potenziale per ridurre le emissioni di CO2 fino al 25% rispetto a quelli alimentati con carburanti standard. Inoltre, con la futura disponibilità di forme bio e sintetiche di GNL, questa fonte di energia consentirà un percorso verso ulteriori possibili operazioni di decarbonizzazione.