Parma-Milan 1-3: Ibrahimovic espulso, ma i rossoneri trovano la vittoria

(via Ac Milan Fb)

- Il Milan non sbaglia e, in trasferta, batte il Parma 3-1 portando a casa i tre punti della vittoria con le reti di Rebic, Kessié e Leao. Nota stonata della partita è l'espulsione di zlatan Ibrahimovic. Di Gagliolo il gol della bandiera del Parma.Per i rossoneri, quella portata a casa al termine dei novanta minuti disputati al Tardini di Parma è stata una vittoria sofferta. Il match è iniziato nel migliore dei modi per gli uomini di Pioli, ma nel finale si è complicato tutto costringendo i rossoneri a soffrire più del necessario. Il match si sblocca all'ottavo minuto con Rebic che finalizza una giocata straordinaria di Ibrahimovic. Il raddoppio arriva al 44' con Kessiè che non sbaglia dopo uno splendido assist di Ibrahimovic. Tutto sembra facile per il Milan che, tuttavia, nella ripresa, è costretto a difendersi e a controllare il match di fronte alle iniziative degli avversari.A complicare le cose per i rossoneri è l'espulsione di Ibrahimovic che rimedia un rosso diretto al 60' lasciando i suoi in inferiorità numerica. Con l'uomo in più, il Parma prova a riaprire il match e ad alimentare le speranze dei ducali è la rete di Gagliolo che arriva al 66'. Il Parma comincia a credere nel pareggio, ma a chiudere il match, in pieno recupero, è Leao.