Scuola a distanza per i figli dei medici: è bufera

ROMA - Dopo la circolare del ministero dell'Istruzione, che stabilisce l'apertura per le scuole solo agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, protesta il personale sanitario. "Siamo di nuovo in trincea e non sappiamo a chi lasciare i nostri figli", scrivono.