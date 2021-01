Renzi: "Senza Italia viva non hanno i numeri"

(via Matteo Renzi fb)

ROMA - Secondo l'ex sindaco di Firenze e leader di Italia Viva, il suo partito resta decisivo per garantire la tenuta dell'esecutivo e serve un governo di coalizione "con un ruolo fondamentale per il PD". Molti suoi colleghi, però, non lo ritengono affidabile.