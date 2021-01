(via Giuseppe Conte Fb)

ROMA - Il premier andrà oggi alla Camera e domani al Senato per chiedere il voto di fiducia del parlamento. A Montecitorio raggiungere il minimo indispensabile non dovrebbe essere un grande problema per il premier, ma a Palazzo Madama il rischio è alto dopo l'ammutinamento di Italia Viva. Ecco perché, quello che il premier dirà oggi davanti ai deputati e davanti al Paese sarà decisivo per il futuro politico dell’alleanza Pd-M5s.