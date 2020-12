Lamorgese: "Inflessibili nei controlli di Capodanno"

ROMA — Il ministro dell'Internoassicura controlli inflessibili in vista del Capodanno: "Le discoteche aperte la scorsa estate hanno contribuito a moltiplicare i contagi. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni", ha detto al. "Abbiamo uno spiegamento di forze dell'ordine imponente e siamo molto concentrati anche sul monitoraggio della rete Internet, per impedire che si affittino case dove riunirsi non rispettando le regole e il distanziamento", spiega. In questi mesi gli italiani "hanno mostrato un atteggiamento di grande responsabilità. E spero fortemente che questo spirito di collaborazione sia confermato anche la notte di Capodanno".