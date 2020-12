(Credits: Formula 1)



Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19. L'inglese sta bene anche se nella giornata di ieri (lunedì, 30 novembre. ndr) ha accusato lievi sintomi. L'alfiere della Mercedes non correrà la prossima in gara, in programma nuovamente a Sakhir in questo weekend, e la scuderia tedesca comunicherà in questi giorni il pilota che lo andrà a sostituire.