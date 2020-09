Il Milan supera lo Shamrock: ora tocca al Bodoe

(Ac Milan Fb)



- Esordio vincente del Milan in Europa, che batte per 2-0 gli irlandesi dello Shamrock Rovers con le reti di Ibrahimovic e Calhanouglu. Pioli decide di iniziare il match senza i nuovi acquisti, con Tonali e Diaz pronti al debutto in rossonero in gare ufficiali. Il Diavolo passa in vantaggio già nel primo tempo con Ibrahimovic che al 23', servito da Calhanouglu, scarica di destro sul primo palo una conclusione vincente che non lascia scampo al portiere avversario.Nella ripresa è il turno Calhanouglu a siglare il raddoppio rossonero con una conclusione di destro su servizio di Kessiè. Con questo successo gli uomini di Pioli si qualificano al terzo turno preliminare di Europa League e si troveranno davanti i norvegesi del Bodoe, che sfideranno al San Siro il prossimo 24 settembre.