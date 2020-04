Gallera: "Con passeggiate si disorienta cittadino"

MILANO -. Lo dichiara l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera è tornato sulla circolare del Viminale sulle passeggiate con i bambini, intervistato su Telelombardia. Riferendosi ai dati in calo dell'epidemia, Gallera ha sottolineato che i "questi risultati positivi sono figli del sacrificio dei lombardi", poiché non esiste ancora un vaccino., ha aggiunto.. Ieri ci sono stati solo 44 ricoverati in più", ha detto Gallera sottolineando anche che "c'è una flessione anche negli accessi alle terapie intensive e nei pronto soccorso. Negli ultimi 7 giorni c'è stata una riduzione, a volte lieve a volte più forte ma costante".