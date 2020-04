Boccia avverte le Regioni: "Ordinanze coerenti con Dpcm o saranno impugnate"

ROMA - Monito del ministro Francesco Boccia in videoconferenza alle Regioni, sul rispetto del Dpcm:- ha continuato Boccia -.- ha spiegato Boccia, secondo quanto riferito -. Non impugno subito ma con grande collaborazione vi scrivo e prima ancora sollecito un confronto preventivo"., secondo quanto si apprende. Il principio è "contagi giù uguale più aperture e viceversa - aggiunge -. Discuterete del monitoraggio con il ministro della Salute Speranza (a seguire in videoconferenza con le Regioni, ndr). Definito il monitoraggio si potrà procedere a differenziazioni".avrebbe detto il ministro ai presidenti delle Regioni. "L'obiettivo è sempre quello della tutela dei cittadini", ha affermato ancora Boccia, mentre si discute delle ordinanze regionali per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus e della loro armonizzazione con il Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm).