Tensione tra Trump e Zelensky: "Usa restano partner strategici"

KIEV - A poche ore dall'acceso confronto nello Studio Ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, le tensioni tra i due leader restano palpabili. L'ex presidente americano ha accusato il leader ucraino di "voler continuare a combattere", sostenendo che "ha sopravvalutato le carte in suo possesso". Trump ha inoltre avvertito che per riprendere i negoziati Zelensky deve dichiarare "di volere la pace e non voler fare la guerra più".

Di tono più conciliante, il presidente ucraino ha invece espresso gratitudine verso gli Stati Uniti per il loro sostegno in un'intervista alla rete conservatrice Fox News: "Ci avete aiutato a sopravvivere". Tuttavia, non ha ritenuto necessario scusarsi per l'acceso scambio di battute alla Casa Bianca, pur riconoscendo che si sia trattato di "un brutto momento". Zelensky ha poi ribadito su X (ex Twitter) che "a dispetto del dialogo duro, gli Stati Uniti restano un partner strategico dell'Ucraina".

Washington valuta il blocco degli aiuti a Kiev

Secondo quanto riportato dal Washington Post e dal New York Times, l'amministrazione statunitense potrebbe cancellare ogni forma di aiuto destinato all'Ucraina. Una decisione che, se confermata, segnerebbe una svolta drammatica nel supporto occidentale a Kiev.

Zelensky in visita a Londra

Nel frattempo, il presidente ucraino ha anticipato a questo pomeriggio il bilaterale con il primo ministro britannico Keir Starmer, alla vigilia del vertice di una dozzina di leader europei a Londra. "Il primo ministro e il presidente Zelensky si incontreranno a Downing Street questo pomeriggio", ha riferito un funzionario britannico. Domenica mattina, Zelensky incontrerà anche Re Carlo III a Londra, come riportato dalla BBC.

L’Ungheria spinge per negoziati diretti con Mosca

In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il premier ungherese Viktor Orban ha invitato l'Unione Europea ad avviare colloqui diretti con Mosca per porre fine al conflitto in Ucraina. Orban ha inoltre segnalato la sua opposizione a un accordo a livello UE sulla guerra durante un prossimo vertice.

Mosca commenta: "Fallimento totale della visita di Zelensky negli USA"

Sul fronte russo, la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha dichiarato che la visita di Zelensky negli Stati Uniti è stato un "completo fallimento". Secondo Zakharova, il presidente ucraino sarebbe "ossessionato dalla continuazione del conflitto", mentre "gli obiettivi di Mosca in Ucraina restano invariati".

Mentre le tensioni diplomatiche si intensificano, il futuro degli aiuti occidentali all'Ucraina rimane incerto, aggiungendo un ulteriore elemento di pressione su Kiev nella sua guerra contro la Russia.