Gaza: 40 morti tra Rafah e Khan Yunis

Il ministro israeliano Gallant ha annunciato la pianificazione di un futuro per Gaza, sottolineando che saranno i palestinesi a governare la Striscia. Mentre si sviluppano piani per il dopo-Hamas, ieri si sono verificati quasi 40 morti tra Khan Yunis e Rafah, secondo i media palestinesi, alimentando crescenti timori di un'ulteriore espansione del conflitto. Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco di droni in Iraq, eliminando due membri di gruppi filoiraniani, mentre l'Isis ha rivendicato la strage al cimitero di Kerman in Iran. Oggi si svolgeranno i funerali delle vittime, con attese nuove manifestazioni di piazza.