Mercedes svela la EQE SUV

La concezione modulare della trazione permette di variare la potenza motrice complessiva massima di EQE SUV su un ampio spettro. In attesa della certificazione finale, Mercedes-Benz prevede che i valori si attesteranno su un range simile a quello delle berline EQE. In funzione degli allestimenti e della configurazione, per le vetture europee sono previste autonomie WLTP di massimo 590 chilometri (eccetto i modelli AMG). La batteria agli ioni di litio di EQE SUV è composta da dieci moduli. L’innovativo software di gestione delle batterie, sviluppato internamente, permette di eseguire gli aggiornamenti “over-the-air” (OTA), così da mantenere la gestione dell’energia di EQE SUV aggiornata per l’intero ciclo di vita.



Ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida



L’attuale generazione di sistemi di assistenza alla guida comprende numerose funzioni utili per il conducente. L’equipaggiamento di serie di EQE SUV comprende in generale l’ATTENTION ASSIST, il sistema di assistenza alla frenata attivo, il sistema antisbandamento attivo, il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita e il sistema di rilevamento automatico del limite di velocità. Stato e attività dei sistemi di assistenza sono rappresentati con una vista a schermo intero sul display del conducente. Ulteriori opzioni sono comprese nel pacchetto sistemi di assistenza alla guida e nel pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus.



Agilità e maneggevolezza



L’assetto di Nuova EQE SUV presenta un asse anteriore a quattro bracci e un asse posteriore a bracci multipli. Grazie al passo relativamente corto (3.030 millimetri) e alla specifica taratura dell’assetto, la vettura è già particolarmente agile e maneggevole nel set-up di base. A richiesta sono disponibili le sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione adattiva dell’ammortizzazione ADS+. Per incrementare l’altezza libera dal suolo, il livello della vettura può essere sollevato per un massimo di 30 millimetri3. Oltre ai programmi ECO, COMFORT, SPORT e INDIVIDUAL del DYNAMIC SELECT, le versioni 4MATIC di EQE SUV dispongono anche del programma OFFROAD per la guida fuoristrada. A richiesta è disponibile un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 10 gradi.



Aggiornamenti al passo coi tempi



EQE SUV offre la possibilità di attivare tutta una serie di funzioni aggiuntive attraverso la tecnologia “over-the-air” (OTA). Dopo l’acquisto sarà quindi possibile modificare per alcuni equipaggiamenti la configurazione originaria dell’auto nuova per allineare EQE SUV ai propri gusti personali. Le funzioni OTA sono disponibili nel Mercedes me Store e l’offerta sarà ampliata gradualmente.



MBUX Hyperscreen a richiesta



Grazie al software con capacità di apprendimento, il sistema di comando e visualizzazione MBUX fornisce all’utente suggerimenti personalizzati per numerose funzioni relative all’Infotainment, al comfort e alla vettura. Un highlight degli interni è l’MBUX Hyperscreen disponibile a richiesta. Con la cosiddetta progettazione “zero layer”, l’utente non è più costretto a scorrere tra sottomenu né a impartire comandi vocali. Le applicazioni sono sempre visualizzate nella fascia più alta del campo visivo, in base alla situazione e al contesto. Nell’MBUX Hyperscreen (disponibile a richiesta) confluiscono tre display quasi senza soluzione di continuità, creando una fascia di visualizzazione larga oltre 141 centimetri. Il passeggero anteriore a bordo di EQE SUV ha a disposizione un display OLED da 12,3 pollici a richiesta con una propria interfaccia utente. Il sistema sfrutta un’intelligente logica di blocco che, con il supporto di una telecamera, rileva se il conducente sta guardando il display per il passeggero anteriore. In caso affermativo, il sistema sfuma automaticamente i contenuti dinamici per motivi di sicurezza.



Intelligente pianificazione degli itinerari



La Navigazione con Electric Intelligence lascia intuire le sue potenzialità già dal nome: perché pianifica l’itinerario più veloce e più comodo in base a numerosi fattori, includendo anche le soste per la ricarica, e reagisce in modo dinamico alle code o ad una variazione dello stile di guida. La Navigazione con Electric Intelligence è molto accorta: infatti calcola anche i costi previsti ad ogni sosta per la ricarica. Inoltre il cliente ha la possibilità di modificare personalmente il percorso pianificato, aggiungendo ad esempio le stazioni di ricarica che preferisce o escludendone altre suggerite in automatico.



Pompa di calore di serie



EQE SUV adotta una sofisticata progettazione termica con pompa di calore di serie. Il sistema opera in modo molto efficiente: il calore residuo della trazione elettrica (convertitore CC/CA e motore elettrico) e della batteria ad alto voltaggio può essere impiegato per riscaldare l’abitacolo. Così facendo si riduce il consumo di corrente della batteria da destinare al riscaldamento, incrementando l’autonomia. Altra funzione confortevole ed efficiente è la preclimatizzazione. Il climatizzatore automatico bizona è di serie, mentre a richiesta è disponibile il COMFORTMATIC a quattro zone.



Nuova Sound Experience



“Serene Breeze” è il nuovo scenario sonoro – il quarto – che festeggia la sua première a bordo di EQE SUV. Il suo è un suono rilassante e naturale. Grazie alla progettazione unitaria del suono, i passeggeri a bordo dei modelli Mercedes-EQ percepiscono acusticamente il cambio di paradigma dall’auto con motore a combustione interna a quella elettrica. Scenari sonori diversi consentono un set-up acustico personalizzato: a richiesta è infatti disponibile un sound all’interno dell’abitacolo, che si adatta dinamicamente allo stile di guida.



Tariffe di ricarica ad hoc



Da giugno 2022 Mercedes me Charge offre in Europa tre nuove tariffe di ricarica adattate alla percorrenza individuale: Mercedes me Charge S per ricariche occasionali, Mercedes me Charge M per ricariche normali e Mercedes me Charge L per ricariche consistenti. Con l’introduzione del nuovo sistema tariffario trasparente, il cliente avrà in parte a disposizione anche prezzi fissi indipendenti dal gestore. Inoltre, con la funzione Plug & Charge, ricaricare EQE SUV diventa particolarmente comodo.



Numerosi equipaggiamenti high-tech



La tecnologia DIGITAL LIGHT (disponibile a richiesta) per i fari offre funzioni innovative, come la proiezione di segni di demarcazione o simboli utili sulla carreggiata. Altro equipaggiamento di spicco è l’ENERGIZING AIR CONTROL Plus. Qui un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) depura l’aria proveniente dall’esterno con un livello di filtrazione molto elevato. L’ENERGIZING COMFORT collega in rete diversi sistemi comfort all’interno della vettura. I singoli programmi ENERGIZING COMFORT consentono al cliente di usufruire di un particolare programma di benessere in funzione del suo stato d’animo o delle sue esigenze. In questo modo si incrementano il benessere e la concentrazione durante la guida o la sosta. Il Sound System Dolby Atmos eleva a nuovi livelli l’esperienza acustica a bordo di EQE SUV.



Inconfondibile “purpose design”



Le proporzioni di EQE SUV fondono estetica e funzionalità con il carattere sportivo di un SUV. Il nuovo modello dall’inconfondibile “purpose design” segna un punto di rottura nella sua categoria. Sbalzi e frontale sono compatti. I cerchi da 19 a 22 pollici a filo con la carrozzeria gli conferiscono un aspetto solido e possente.



Lavoro di cesello sull’aerodinamica



EQE SUV condivide alcune misure aerodinamiche con i modelli affini. Il sottoscocca, con i suoi numerosi dettagli aerodinamici, è stato fondamentale per ottenere un ottimo valore di Cx nonostante l’elevato volume di carico e lo sbalzo posteriore corto. Ma anche le dimensioni con il parabrezza piatto, la linea del tetto e le rientranze sono stati fattori importanti.



MBUX Hyperscreen ed equipaggiamenti leather-free



EQE SUV si basa sulla grande piattaforma elettrica di Mercedes-EQ. A essa si accompagna una sistematica digitalizzazione dell’abitacolo, di cui l’MBUX Hyperscreen, disponibile a richiesta, è l’espressione più evidente. Con gli interni Electric Art di serie si è rinunciato completamente all’utilizzo della pelle.



Elevato livello di sicurezza passiva



I principi della sicurezza integrale valgono indipendentemente dal tipo di trazione. Come tutte le altre Mercedes-Benz, anche EQE SUV dispone quindi di un vano passeggeri indeformabile, speciali zone a deformazione programmata e moderni sistemi di ritenuta. La versione di EQE SUV per l’Europa è in grado di riconoscere se i sedili posteriori sono occupati. Se uno dei passeggeri posteriori non ha allacciato la cintura di sicurezza, il guidatore viene subito avvisato. La cosiddetta memoria antiabbandono può avvertire qualora si fossero dimenticati dei bambini sui sedili posteriori dell’auto. A bordo delle vetture per l’Europa, l’Australia, la Nuova Zelanda, gli USA e il Canada, questo sistema è di serie.



Produzione a bilancio neutrale di CO2



La produzione di EQE SUV prende il via a dicembre presso lo stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa, Alabama (USA). La fabbrica di batterie nella vicina Bibb County fornirà le batterie sia per questo modello che per EQS SUV. Da quest’anno, tutti gli stabilimenti di autovetture e veicoli commerciali Mercedes-Benz nel mondo producono a bilancio di CO2 neutrale, inclusi i due stabilimenti Mercedes-Benz in Alabama.

EQE SUV è la versione più versatile di EQE Berlina per il business. Come la berlina, è disponibile con le innovazioni sostanziali di EQS, ma al tempo stesso è più dinamica di EQS SUV. EQE SUV è una delle rappresentanti più spaziose della sua categoria. È più compatta di EQE Berlina e, con 3.030 millimetri, ha un passo più corto di nove centimetri. Le dimensioni esterne sono pari a 4.863/1.940/ 1.686 millimetri (lunghezza/larghezza1/altezza). EQE SUV è la quarta vettura ad adottare la nuova piattaforma completamente elettrica dopo le due berline EQS ed EQE ed EQS SUV.Fino a 590 chilometri di autonomia