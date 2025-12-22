Tragedia a Luxor: muore Denise Ruggeri, insegnante dell’Aquilano

Luxor, Egitto, 22 dicembre 2025 – È di Denise Ruggeri, 47 anni, originaria dell’Aquila, la vittima italiana della collisione tra due navi da crociera avvenuta sul Nilo nei giorni scorsi. La donna viaggiava insieme al marito e, durante l’urto tra le imbarcazioni, era rimasta ferita a causa di una caduta in cabina.

Originaria di Cagnano Amiterno, piccolo Comune in provincia dell’Aquila, Denise insegnava in una scuola di Pizzoli, dove era molto apprezzata dai colleghi e dagli alunni. In passato aveva ricoperto il ruolo di direttrice in un asilo privato, prima di entrare nella scuola pubblica. La sua carriera è stata caratterizzata da una costante dedizione all’insegnamento e all’educazione dei più piccoli.

Le colleghe la ricordano come una persona mite, riservata, sempre disponibile e attenta, che metteva passione in ogni attività scolastica e partecipava attivamente alla vita del Consiglio d’istituto. La sua attenzione non si limitava ai bambini: Denise era anche una grande amante degli animali e volontaria dell’OIPA, dedicandosi alla cura degli amici a quattro zampe.

Il lutto per la comunità aquilana è profondo: Denise Ruggeri lascia il ricordo di una donna gentile, preparata e appassionata, il cui esempio di impegno e umanità resterà vivo nella memoria di chi l’ha conosciuta.

Le autorità italiane stanno seguendo le operazioni sul posto per garantire il rientro della salma in Italia e per assistere la famiglia nel difficile momento.