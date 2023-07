‘R-estate in compagnia": al via le attività dedicate agli anziani promosse da UILP Puglia in collaborazione con ADA Bari e assessorato al Welfare

BARI - Al via questa mattina il progetto “R-Estate in compagnia”, organizzato dalla UILP di Puglia in collaborazione con l’ADA - Associazione diritti anziani Bari e l’assessorato comunale al Welfare per offrire agli anziani che restano in città, nei mesi di luglio e agosto, la possibilità di trascorrere delle giornate in compagnia, in un ambiente fresco e gradevole, per affrontare la solitudine che si fa sentire molto di più nelle lunghe giornate estive, quando il caldo aumenta e la città si svuota.Dal 3 al 28 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30, e il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.30 alle 18.30, nella sede di ADA in corso Italia 43/b, gli anziani potranno leggere libri, partecipare a giochi da tavola e ascoltare musica, stimolare memoria e concentrazione in attività di ginnastica mentale proposte da operatori specializzati, seguire incontri tenuti da esperti in materie previdenziali, legali e socio-sanitarie, assistere alla proiezione di film e migliorare così la propria socialità.A luglio (5, 19 e 26 luglio) si terranno anche gli incontri del “Mercoledì letterario” dedicati a libri e letture ad alta voce.Dal 31 luglio al 4 agosto, e poi dal 21 agosto al 1° settembre, le attività in programma si svolgeranno invece dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30. Nella sede di ADA continuerà a essere comunque garantita l’attività dello sportello di ascolto, mentre nelle giornate di maggior caldo riprenderà la distribuzione di acqua e di frutta fresca in piazza Garibaldi, piazza Redentore, largo Santa Chiara e corso Italia, luoghi di maggiore aggregazione per le persone anziane, fragili e senza dimora.