Ucraina, Salvini: ok sanzioni ma non possono essere pagate da italiani con caro bollette

ROMA - "Sono pagato dagli italiani per difendere il loro lavoro, i risparmi e la salute. Come Lega abbiamo approvato tutti gli interventi contro la Russia, contro Putin, a favore dell'Ucraina, aiuti militari, economici: abbiamo approvato tutte le sanzioni, perché ci avevano detto che avrebbero fermato la guerra. A sei mesi dall'inizio della guerra e dalle sanzioni imposte dall'Europa, più che mettere in ginocchio Putin e fermare il conflitto, i fatti dicono che la guerra va avanti, le casse della Russia si stanno riempendo e chi sta soffrendo siamo noi". Così a Uno Mattina il leader leghista Matteo Salvini."Le sanzioni, invece che fermare la guerra e l'avanzata russa, assolutamente folle, non possono andare a ricasco dei pensionati, degli operai. Andiamo avanti - prosegue Salvini - sperando che queste sanzioni prima o poi servano, ma l'Europa protegga gli italiani e il governo intervenga subito perché le bollette non aspettano".