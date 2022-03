Ucraina: esplosioni vicino all'aeroporto di Leopoli

"Poiché questa guerra e le sue conseguenze diminuiscono lentamente la forza convenzionale della Russia" Mosca "probabilmente farà progressivamente affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico domestico e all'estero", ha spiegato il tenente generale Scott Berrier, capo della Dia, in un'audizione parlamentare.

ROMA - Nuovi bombardamenti e attacchi colpiscono il mercato di Kharkiv e la provincia di Lugansk. All'alba avvertite esplosioni nella zona dell'aeroporto di Leopoli, circa 70 chilometri dal confine polacco.Una enorme colonna di fumo si è alzata dalla zona del raid, come mostrano le diverse foto e i video circolati sui social.L'aeroporto di Leopoli si trova nella zona sud-Ovest della città, nel distretto di Frankvskyi.Una densa nuvola di fumo si è levata dalla zona e diversi testimoni residenti non lontano dalla zona parlano, sulle chat telegram, di esplosioni provocate da tre missili. Non è chiaro, tuttavia, se ad essere stato colpito sia stato l'aeroporto o se i missili siano caduti solo nelle vicinanze dello scalo. Fonti del governo ucraino hanno spiegato che, al momento, non si riscontrano feriti.A Kharkiv un soccorritore è morto e un altro è rimasto ferito dopo i bombardamenti russi che hanno colpito uno dei più grandi centri commerciali della città, riferisce il Guardian online.Nel frattempo, in attesa della telefonata tra il presidente americanoe il collega cinese, il Pentagono avverte che il leader del Cremlino,, potrebbe ricorrere alla minaccia nucleare se la guerra in Ucraina si trascina, secondo l'ultima valutazione della Dia, l'agenzia d'intelligence Usa.