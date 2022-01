Australian Open: Matteo Berrettini vola in semifinale

ROMA - Al via a Montecitorio la seconda votazione del Parlamento seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica. Al banco della presidenza i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati."I nostri nomi sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti": sono le parole del leader del Carroccio Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa del centrodestra."Non siamo qui ad imporre niente a nessuno. Negli ultimi 30 anni la sinistra è stata protagonista della scelta, penso che ora sia diritto dell'area liberale moderata che è maggioranza del paese di avanzare delle proposte". Salvini spera che "i nomi vengano accolti con voglia di dialogo, ma è abbastanza arbitrario che qualcuno sia disposto a dialogare dicendo 'basta che non mi portiate nomi del centrodestra'. E' un dialogo sui generis"."Trovo irrispettoso l'atteggiamento di chi dice "qualsiasi proposta farete non verrà presa in considerazione", ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni.