Le aspettative calcistiche di Bari e Lecce

PARTITI! Prima di campionato in casa per i biancorossi in campo con il consueto 4-3-1-2: Frattali, Belli, Terranova, Di Cesare (c), Mazzotta, Maita, Bianco, D’Errico, Botta, Cheddira, Antenucci

Presentato dal direttore sportivo Stefano Trinchera il nuovo acquisto del Lecce Kastriot Dermaku, per lui si tratta di un ritorno in giallorosso questa volta a titolo definitivo



Bari e Lecce a confronto, ancora una volta. Come ogni anno, e nonostante le categorie che separano di livello le due squadre principali, almeno a livello calcistico, della regione pugliese, la rivalità tra le due compagini e le due tifoserie si faranno sentire fortemente nel corso della stagione: i primi spereranno nei fallimenti dei secondi, i secondi tiferanno per la sconfitta dei primi. Anche questa è la storia dello sport, storia di tifo e rivalità che accompagnano le vite di milioni di persone. Se scommetti sul calcio online, sia la prospettiva del Bari del presidente Aurelio De Laurentiis e guidato da Gaetano Auteri, sia quella prevista per il Lecce di Marco Baroni sono alquanto stuzzicanti. Il Lecce in Serie B e il Bari in Lega Pro: entrambe le compagini, attese da una stagione complicata ma anche favorevole per le due rose, con il ritorno del pubblico negli stadi che potrà dare un sostanzioso apporto nel corso dei momenti più tosti della stagione, hanno aspettative di avanzare la rispettiva categoria in cui si trovano ora.Partendo dal Lecce, la Serie B vede diverse squadre favorite per la promozione in Serie A: una su tutte il Parma del presidente americano Krause, che tanto ha investito in questa sessione di mercato a partire dal ritorno di Buffon, ma anche le recenti retrocesse come il Crotone e il Benevento. Dietro di loro, però, nel novero di squadre che possono sperare di battagliare almeno per un posto nei playoff di fine stagione c'è sicuramente anche il Lecce, e con i salentini ci saranno tante altre squadre che negli ultimi mesi si sono rinforzate in maniera intelligente, come Reggina, Brescia, Como e probabilmente qualche altra sorpresa. L'inizio di stagione, con un punto in due partite, non è di certo entusiasmante, ma il valore della rosa fa sorridere e sperare nel meglio possibile per tutti i tifosi dei giallorossi. Dal canto suo, il Bari non può fallire nuovamente la promozione in Serie B. Già l'anno scorso la squadra pugliese era arrivata a un passo dalla promozione, un traguardo alla portata della rosa biancorossa, ma alla fine del campionato solare era arrivata una cocente delusione per la squadra del patron, tra le altre, del Napoli. L'obiettivo di quest'anno è chiaro: dominare il proprio girone in modo tale da non rimanere invischiati in quella che è una situazione rischiosa come i playoff di fine stagione, guadagnandosi così la promozione diretta nel campionato cadetto, dimensione a cui aspira da anni il Bari e che le compete per la propria storia.Storie di rivalità, sport, tifoserie e aspettative. Come ogni anno, tutti i tifosi delle squadre di calcio studiano a tavolino la propria squadra e le papabili avversarie, confrontando le rose, valutando i giocatori e fantasticando su come potrà proseguire e costruirsi la stagione della propria squadra. In questo senso, i tifosi di Lecce e soprattutto Bari non possono nascondersi: per entrambe le compagini, la promozione nella categoria successiva è qualcosa a cui puntare. Per il Lecce una possibilità, per il Bari un dovere.