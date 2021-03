Nuova mappa delle zone a rischio: ecco le regole Regione per Regione

"Fondamentale adottare misure tempestive, come ha sottolineato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro: "Bisogna intervenire chirurgicamente con zone rosse ed evitare che si diffonda in altri contesti. Questa doppia strategia si dovrà accompagnare a un monitoraggio stretto anche delle incidenze e un forte supporto alle vaccinazioni.

ROMA - Da lunedi la Campania passa in area rossa, Veneto e Friuli-Venezia Giulia in arancione. Per effetto del nuovo Dpcm, che entra in vigore oggi, alcune regole, però, cambiano per tutti. Ecco il dettaglio da Nord a Sud.Ieri il Ministro della Saluteha firmato le ordinanze in base ai nuovi dati della Cabina di Regia. Passano in zona arancione. La Lombardia evita la zona rossa, passando all'arancione scuro. La Campania passa in zona rossa da lunedì 8 marzo. L'resta in arancione.restano in giallo, ma il rischio arancione già dal prossimo Dpcm rimane alto.A preoccupare è crescente diffusione delle varianti. "A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa" ha detto l'ex capo della Protezione Civile e attuale consulente della Lombardia. La variante più diffusa è quella inglese. Che registra il maggior numero di casi in Lombardia, mentre le cosiddette brasiliana e sudafricana hanno al momento una diffusione più circoscritta ma sono da monitorare.