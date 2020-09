A Martina Franca il “Premio della Generosità”

TARANTO - Torna il “Premio Generosità” la cui cerimonia di consegna si terrà, alle ore 18.00 di sabato 12 settembre, presso la Biblioteca Comunale “Isidoro Chirulli” di Martina Franca; anche quest’anno la serata sarà condotta da Lucia Aquaro, responsabile relazione esterne del CAV Martina Franca.

«La targa –– reca il logo della Casa del Volontariato di Martina Franca, una lumaca scolpita e realizzata dall’artista Letizia Battaglia: il guscio rappresenta una casa che, oltre ad avere un valore in sé, è vitale perché è “abitata” da tante associazioni di volontariato, una casa di fondamentale importanza perché accoglie energie e azioni utili per l’intera collettività: da qui il motto “Insieme per Agire” della Casa del Volontariato».Grande attesa per i nomi dei premiati e i particolari sullo svolgimento della cerimonia di premiazione che, come è ormai tradizione, pur nel pieno rispetto delle norme Anti Covid-19, anche quest’anno sarà ricca di emozioni e di sorprese con la presenza di personalità di assoluto rilevo segnalatesi per la loro generosità.