Fase 2 e giovani imprenditori: ha solo 29 anni e acquisisce la Luigi Tesa, storica azienda orafa

MILANO. Si parla tanto di ripresa e della Fase 2, quando gli imprenditori potranno tornare a fare impresa e i cittadini a circolare liberamente, lavorare e fare acquisti, seppur con tutte le accortezze sanitarie del caso. Tanti gli imprenditori che lamentano difficoltà in questa fase delicata, ma per fortuna ci sono anche delle eccezioni, che fanno ben sperare nella ripartenza economica del nostra Paese.





A far parlare di sé in questi giorni è Andrea La Rosa, classe 1991, giovane imprenditore italiano "under 30" già noto alle cronache finanziarie per essere uno dei fondatori di Dottor Bau e Dottor Miao, la prima mutua italiana interamente dedicata al mondo degli animali domestici. E questa volta ha deciso di scommettere nel settore lusso.

Il giovane imprenditore ha annunciato l' acquisizione, attraverso la sua holding, dell' 80% della Tesa Oreficerie Srl proprietaria del marchio Luigi Tesa, storica azienda milanese leader nel settore orafo. L’operazione è stata conclusa sulla base di 21 milioni di Euro di Equity Value per il 100% dell'azienda.

La Tesa Oreficerie, azienda fondata nel 1965 a Milano, rappresenta un’eccellenza italiana a livello mondiale nel settore dell' oreficeria, rinomata soprattutto per l' artigianalità, design ed unicità delle sue creazioni. L’azienda conta già su una forte presenza internazionale, in particolare Stati Uniti, Medio Oriente ed Africa, vantando sia una radicata storicità nei paesi sia accordi distributivi con le più importanti realtà del settore.

"Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento questa acquisizione in un momento cosi delicato come quello che stiamo vivendo. La nostra volontà è mantenere l’identità dell' azienda, valorizzando l' artigianalità “Made in Italy" ha commentato Andrea la Rosa .

"Il nostro obiettivo è di migliorare e rafforzare la presenza internazionale. A tale scopo abbiamo definito con il nostro management un piano di investimenti da 8 milioni di euro nei prossimi cinque anni, grazie al quale contiamo di assicurare una forte crescita nei mercati dove l' azienda è già presente, come Africa e Medio Oriente, attraverso l' apertura di nuovi showroom. Soprattutto vogliamo sviluppare quei mercati come Asia e Russia, dove l' azienda, negli anni, ha rallentato molto la crescita" ha aggiunto Andrea la Rosa.

"Crediamo che la parola chiave in questo momento di crisi sia opportunità. Infatti stiamo lavorando ad un planning di investimenti nei prossimi tre anni interamente dedicati al nostro Paese, in settori che variano dal lusso, al real estate, al food and beverage. Siamo un team giovane ma molto solido e vogliamo puntare tutto sulle potenzialità che l' Italia offre.

Il closing dell’operazione verrà ufficializzata nei prossimi giorni", conclude il giovane intraprendente imprenditore.





